Rossy de Palma confirma su romance con Koffy

Rossy de Palma fue una de las celebridades que el pasado 23 de mayo no se quisieron perder los premios 'Who's on next' de Vogue. Allí, la musa 'picassiana' se sinceró con la prensa sobre su estancia en Cannes, donde acudió a apoyar a su gran amigo Pedro Almodóvar, quien compite por la Palma de Oro con su película 'Dolor y gloria'. Pero Rossy de Palma dio mucho que hablar en el festival francés, y es que la actriz posó y paseo con su amor frente a la prensa. Se trata de un hombre, llamado Koffy, de presencia imponente y con el que habría iniciado un romance en 2017. Dale al play y no pierdas detalle de sus declaraciones.