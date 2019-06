View this post on Instagram

Hoy cumples dos meses y yo siento que tenemos toda una vida juntos! Hace unos días celebramos tu bautizo junto a nuestra familia, amigos y seres queridos compartiendo nuestra Fe y alegría de que estés en nuestras vidas. Que la llama de Fe en Dios ilumine por siempre tu vida y habite en ti Matteo ❤️ te amamos.