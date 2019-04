View this post on Instagram

Gracias una vez más @rosalia.vt por confiar en Dvine nails! 💖⭐️ 📲 Citas Dvine nails – Barcelona 640238979 📲 Citas Dvine nails – Cerdanyola 626206323 Para pedir citas atendemos por WhatsApp ✅ #chicas #chicos #fashiongirls #nailsbarcelona #nails #nailstagram #nails💅 #barcelona #uñasbarcelona #acrilicnails #nailsofinstagram #nails4today #2019 #barcelonacity #influencer #fashionblogger #chicas #girls #sexy #barcelona #barcelonacity #uñasenbarcelona #chicasbarcelona . . . 🦄👑💖⚜️✨DVINE NAILS✨⚜️💖👑🦄