LOOK conoce todos los detalles del fichaje frustrado de Rosalía para actuar en la boda del año de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sergio Ramos y Pilar Rubio sellaron siete años de amor y tres hijos en común con una ceremonia religiosa en la Catedral de Sevilla. Posteriormente, la fiesta de las fiestas. Escenarios, grúas que deslizaban un dragón, escenografía, más de 400 invitados, menú de un chef con tres estrellas Michelín… Absolutamente todo disponible en la finca La Alegría SR4. Se había especulado sobre la posibilidad de que AC/DC (uno de los grupos favoritos de Pilar Rubio) actuase por la cifra de un millón de euros. Pero LOOK ha averiguado en exclusiva quién iba a ser la actuación estrella de la fiesta: Rosalía. De hecho, el concierto de la artista catalana estaba confirmado hasta tres días antes, cuando se frustró su presencia en la boda.

Este digital ha tenido acceso a la información que confirma por qué se canceló in extremis la millonaria contratación. Pese a tener todo establecido, a falta de tres días para la celebración, el representante de Rosalía contactó con la organización para declinar la oferta. ¿El motivo? la cantante y su equipo decidieron que las condiciones del escenario no eran las óptimas para su show. No existen fotografías del escenario dispuesto por la organización de la boda debido al hermetismo de la fiesta, que incluyó el veto a los móviles de los invitados. El grupo Europe, banda de rock famosa por su tema ‘The Final Countdown’, sí pudieron ejecutar su show sin ningún problema, dando una espectacular entrada a los novios a altas horas de la madrugada.

En los últimos meses, Rosalía ha compaginado un estrellato indiscutible junto a varias polémicas por sus contrataciones. Por ejemplo, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, aseguró en las redes sociales que la artista no había sido contratada para las fiestas locales debido a un caché de 500.000 euros. En dicha ocasión, Rosalía sí quiso zanjar la polémica: «lo único que voy a decir sobre lo que se dice que pedimos por nuestro show es que es falso. Es cierto que no es un show sencillo (ya me conocéis) y que somos muchas personas trabajando para que el show sea increíble, pero eso que se ha dicho esta lejos de ser verdad».

En esta ocasión, Sergio Ramos y Pilar Rubio sí habían aceptado las condiciones económicas, pero tal y como cuenta exclusiva LOOK, fue Rosalía la que se echó atrás en el último momento debido a no considerar el escenario de los conciertos el adecuado para su espectáculo.

La propia Madonna confesó la semana pasada que quiso a Rosalía para su cumpleaños. En ese momento, la cantante no había obtenido su fama actual, pero Madonna la quería para su celebración. Pese a un acuerdo inicial todo se torció. «Apareció un mánager, y luego un agente, y entonces ya había cinco personas de por medio y querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero, y luego eran 36 personas y yo estaba como ‘espera, espera, ¿qué?'», declaró la cantante estadounidense. | [LEER MÁS: Primera imagen de Sergio Ramos y Pilar Rubio como marido y mujer]