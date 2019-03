La cantante ha lanzado este jueves su último single

Cuando Rosalía gritó al mundo por primera vez su ‘Tra, tra’ no imaginaba lo que estaba por llegar a su vida. Mucho menos que meses después acabaría siendo la protagonista de la última gala de los Premios Goya, triunfaría en los Grammy o incluso sería capaz de colgar el cartel de entradas agotadas en menos de 24 horas en Estados Unidos. Su ascenso es imparable y este jueves volvía a demostrarse una vez más con el lanzamiento de su nuevo single ‘Con altura’ junto a J. Balvin y El Guincho, un tema musical que, en cuestión de horas, ha conseguido cautivar a millones de seguidores. Aunque puede presumir de codearse con los mejores artistas internacionales y de estar saboreando las mieles del éxito, su personalidad sigue intacta y así lo asegura su entorno. El mismo que precisamente revela a Look que su familia siempre luchó porque ella cumpliera cada uno de sus sueños. “Su familia siempre le ha apoyado en su carrera, apostaron por ello y lo tuvieron claro. Su segunda etapa estudiantil era muy cara. Han invertido dinero porque era una escuela privada y eso cuesta“, dice a este medio Luis Cabrera, Fundador y presidente del Taller de Músics, lugar en el que estudió la cantante catalana desde los 16 hasta los 20 años.

“En Taller Músics se han podido gastar igual 20.000 euros en solo ese período y en la escuela pública cerca de 5.000, que es donde hizo ‘Mal Querer’ como trabajo final”, asegura Cabrera. Habla de ella con orgullo, delicadeza y destaca por encima de todo su profesionalidad, no sin antes recalcar que la artista no se ha olvidado de su origen. Tanto es así que mantiene contacto con ella a través de email, a pesar de que su formación terminó hace años. “El valor realmente es de ella. Ella estudiaba todo, no faltaba a las clases e incluso venía con fiebre. Era muy profesional. Venía a las masterclass o a todo lo que se hiciera fuera de programa, se apuntaba a todo. A Rosalía la recuerdo como una joven muy inquieta, con muchísimas ganas de tirar para adelante e informarse y con muchísima empatía“, añade Luis.

Aunque en numerosas ocasiones se ha hecho alusión a ‘La Pili’, su hermana y mano derecha, su madre Pilar Tobella también ocupa una parte muy importante en la vida de Rosalía. Ambas la ayudan a brillar en planos diferentes: una en la progresión de su carrera y la otra en cuestiones estilísticas, permaneciendo a la sombra de la artista. “También he tenido mucha relación con su madre. Es gente muy normal, concienciada por la cultura, con la sociedad actual. Ahora sé que se dedican a ella. A veces, para cuestiones de trabajo la propia Rosalía me ha derivado a la madre. Es como su asistente, me dijo que su madre se encargaba de cosas profesionales. Está muy bien que gente de su familia trabaje con ella porque ha pegado un bombazo mundial muy fuerte y así le ayudarán a mantener los pies en la tierra”, apunta Luis Cabrera a este digital. Ella tiene luz y esto se refleja en cada una de sus letras, algo que él sabe a la perfección ya que fue testigo de sus comienzos como artista.

“Rosalía comenzó a actuar en un club de jazz que costaba 7 euros la entrada”

Lo que niega tajantemente son las palabras del alcalde de Valladolid, pues considera que “no tiene sentido que su caché sea 500.000 euros” y tiene claro que estos rumores tan solo son motivados “por la envidia”. “Mira, nos pasa en España que somos muy envidiosos, ha tenido muchas críticas. Que la dejen tranquila, por favor”. Y es que Rosalía hace escasos años era una chica que no tenía como prioridad el dinero, hecho que se demostraba en los lugares en los que actuaba. “Ella comenzó a actuar en Jazzsí Club que es el nuestro y que está enfrente de nuestra escuela. Allí eran 7 euros con una cerveza incluida, esos fueros sus inicios. Actuaba algunas veces de manera programada y otros días lo que hacía era hablar con el cantaor que hubiera de flamenco ese día y le pedía en el descanso que le invitara a la actuación. Como ella es tan simpática y jovial todo el mundo le invitaba. Era una sorpresa, pero siempre salía”, comenta.

“Una profesora ayudó a Rosalía a gestionar las cláusulas de su primer contrato con Sony”

Tiene claro lo que quiere y lo que no y, sobre todo el momento, en el que desea llevar a cabo sus planes y así lo ha hecho palpable tanto en el pasado como en el presente. “Una vez le propuse que hiciera un disco de flamenco clásico, al uso, convencional, y me dijo ‘no es el momento, Luis, no creo que en este momento tenga que hacer eso’. Lo tenía muy claro y me pareció muy bien”, relata Luis. Años después y ya en ESMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña, Rosalía repuntó y lo hizo con su proyecto final de carrera ‘Mal Querer’. “De manera unánime todo el tribunal le puso matrícula de honor tanto en la parte de investigación como en la parte interpretativa. Recuerdo que había cola ese día para escucharla porque ella ya había sacado el primer disco. Allí ya había contactado con ella Sony y de hecho, la profesora de Promoción y gestión le ayudó con las cláusulas del contrato. Hacemos una asignatura donde se habla de este asunto y trabajaron juntas el primer contacto que tuvo con la compañía”, dice a Look su directora general, Nuria Sempere.

“Todo el mundo pensamos que es talentísima. Es muy disciplinada y tiene una madre que se ocupa muchísimo de ella. Estuvo muy pendiente del traslado de expediente y nos mandó un vídeo para que viéramos su valía. El estrellato tampoco le ha hecho olvidarse de esta etapa, algo que se refleja en que contara con uno de los profesores de esta escuela para hacer determinados arreglos del tema que interpretó en Los Goya. “Ella estaba en Los Ángeles y él aquí. Quedé el otro día con él y me contaba que Rosalía tiene muchísimo criterio y que discutían mucho por Skype sobre si quería esta cadencia, color rítmico…Ella es la que toma las decisiones. No hay detrás nada más”, apunta Nuria. Pincha sobre nuestra galería para ver los 5 hitos de la carrera de Rosalía.| [ LEER MÁS: El catastrófico maquillaje de Rosa López que no podrás dejar de mirar