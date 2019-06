La boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio tardará mucho tiempo en ser olvidada. Y no solo por la ceremonia que tuvo lugar en la Catedral de Sevilla, sino por la gran fiesta con la que el matrimonio celebró su compromiso rodeado de más de 400 amigos que pudieron disfrutar de un escenario creado al detalle para la ocasión en la finca del futbolista, ‘La Alegría SR4’.

Hasta allí no solo se desplazaron los afortunados que recibieron la invitación con la ya famosa calcomanía de un unicornio, sino también uno de los grupos de rock más conocidos de todos los tiempos: Europe. Una de las bandas favoritas de Pilar que, aunque finalmente no sucedió, debería haber competido en aplausos con una de las cantantes más exitosas del momento, Rosalía, con quien la pareja quiso sorprender a todos los asistentes. Sin embargo, tal y como ha desvelado Look en exclusiva, finalmente todo se truncó a tres días de la boda.

Pero la catalana no fue la única cantante que decidió decir que “no” a actuar en una de las bodas más importantes del año. Tal y como ha podido saber este digital en exclusiva, Shakira es la otra gran estrella que también rechazó la propuesta de Sergio Ramos y Pilar Rubio para cantar en su gran día.

Los motivos de por qué la cantante colombiana se negó a subirse al escenario son un misterio, pero lo cierto es que Shakira, que estaba invitada, tampoco acudió a la ceremonia. Si bien todas las quinielas apuntaban a que la artista sería una de las famosas que desfilarían por Sevilla junto a su pareja, Gerard Piqué, amigo y compañero de Sergio en la Selección Española, lo cierto es que no asistieron ninguno de los dos. Y eso que en un principio habrían confirmado su asistencia. Quizás, al igual que le sucedió a la de ‘Malamente’, a la autora de ‘Chantaje’ tampoco le parecieron que las condiciones del escenario eran óptimas para mover las caderas al ritmo de sus mejores éxitos y decidió guardarse la voz para otro momento.

Pero Shakira y Rosalía no fueron las únicas artistas que ‘fallaron’ a los recién casados. Según se ha conocido en las últimas horas, Maluma, que era el encargado de poner el punto final a una noche de diez tampoco se presentó sobre el escenario. Eso sí, el de ‘Mala mía’ tenía una buena excusa para hacerlo y es que, al parecer, tuvo un problema en su avión que no le permitió llegar a tiempo. Un imprevisto de última hora que no logró empañar un día de diez. | [LEER MÁS: EXCLUSIVA | Rosalía, el fichaje frustrado para la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio]