Roi revoluciona las redes sociales con una imagen que horas después ha decidido borrar.

A los usuarios de las redes sociales no se les escapa una, o si no que se lo digan a Roi Méndez. El concursante de ‘OT 2017’ es objeto de polémica en Twitter tras subir la fotografía de uno de sus últimos conciertos en Torrejón de Ardoz. El ‘tirunfito’ quiso agradecer a todos aquellos que estuvieron presentes en la actuación mediante una imagen en la que posaba junto a su banda con el público al fondo. Una marabunta de personas que, según el cantante, habían estado bailando y coreando sus canciones. Pues bien, parece que el volumen de público que se puede apreciar en la fotografía no era tal en la realidad. Y es que el gallego habría echado mano del photoshop para ‘trucar’ esta instantánea.

Cantar no se, pero el photoshop mazo bien. pic.twitter.com/0VxCpoBNGk — IrenBlack (@IrenBlack) 24 de junio de 2019

Analizando la imagen, se puede apreciar como el público es multiplicado mediante un montaje fotográfico hasta en cinco ocasiones. Un efecto con el que parece que había mucha más gente en el recinto. Las críticas no se han hecho esperar, y es que a ojos de muchos esta publicación no forma parte de una de las bromas de Roi Méndez. «Esta es una foto para Cuarto Milenio. El azar, o los alienigenas, quisieron que personas diferentes se vistan igual y adopten la misma posición simultáneamente», «qué ridículo» o «me da pena que si no les van a ver 1000 o mas personas sientan que es un fracaso», son algunos de los comentarios que pueden leerse en la citada red social.

Si bien es cierto que el gallego suele gastar muchas bromas a sus seguidores, resulta extraño que minutos después de que los tuiteros comenzaran a criticar la imagen, este decidiera borrar la publicación. Gesto que podría delatar que en realidad lo que pretendía el exconcursante de 'OT' es hacer creer que eran muchas más las personas que habían ido a verle. Una polémica de que solo él mismo puede defenderse.