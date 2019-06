Roi Méndez responde tras ‘el engaño’ a sus seguidores

El gallego ha sido acusado de haber retocado una fotografía para hacer creer que había más público en uno de sus conciertos.

La polémica foto que Roi Méndez subió a su perfil de Instagram el pasado martes sigue dando mucho de qué hablar. El cantante ha recibido multitud de críticas a consecuencia de una imagen en la que aparecía posando con su banda de músicos tras realizar un concierto. Instantánea en cuyo fondo se podía ver a un público que evidentemente había sido multiplicado por photoshop. Las redes sociales ardieron tras percatarse de la manipulación, algo a lo que Roi respondió borrando la foto de la discordia y subiendo otro montaje en tono de humor. La peculiar manera de solventar este asunto no ha sido suficiente para calmar el ambiente, motivo por el que el gallego ha salido a defenderse.

«No tenía pensado hacer esto, pero creo que tengo que hacerlo porque se está formando un poco de bola y creo que está bien que dé mi opinión aunque haya gente que piense que es una excusa«, empezaba diciendo Roi, que ha querido dar su versión de los hechos. «A mí me llega una foto editada por una persona de mi confianza. Al igual que cuando me hacen una sesión no pregunto que filtro lleva, si me quitaron un grano, si estoy más moreno o si me han planchado la camisa, cuando me enviaron la foto yo la vi y dije: «está perfecta», y la subí. Cuando me di cuenta de que había personas iguales al fondo dije: «¡Hostia puta, qué cagada!», ha dicho el triunfito.

La reacción de Roi ante las críticas han descolocado mucho a los usurarios de las redes sociales, hecho que el artista ha querido aclarar. «Cuando veo que la gente se está dando cuenta la borré y decidí hacer coña con eso. Hago un montaje con mi pelo, pero ese montaje no era para hacer creer que os la quería colar y que soy muy guay. Fue más en plan… «soy subnormal y subí una foto que no es»«, añade el exconcursante del talent show, que ha terminado diciendo que está sorprendido por la manera en la que los usuarios de las redes se han tomado este asunto y que en ningún momento ha sentido reparos a la hora de actuar en aforos más reducidos. Una explicación que no sabemos si convencerá del todo a sus seguidores.