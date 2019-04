La chipionera confiaba plenamente en el talento artístico de su sobrina Rosario.

El recuerdo de Rocío Jurado sigue vivo. Pese a que se cumplen 13 años de la desaparición de la chiopionera más universal, son muchos los seguidores de la artista que continúan rindiéndole tributo. Homenajes que también realizan algunos de los miembros de su familia, que habitualmente hacen mención a la figura de ‘la más grande’ cada vez que tienen ocasión. Este jueves Rosario Mohedano, sobrina de la artista, subió a su cuenta de Twitter un vídeo donde apare su tía dedicándole unas palabras. Sin lugar a dudas un documento muy importante para la también cantante, ya que es su propia mentora quien reconoce su talento para estar sobre las tablas.

“Tengo a mi sobrina, que es cantante y va a ser una gran artista si se lo propone”, decía Rocío Jurado durante una entrevista de televisión que realizó hace años. Una declaración que ha hecho mella en Rosario hasta el día de hoy. “Siempre creíste en mi y quiero que sepas que me lo he propuesto tita. Estoy luchando y trabajando duro para tener mi sitio en el mundo de la música. Poco a poco vamos consiguiendo muchas cosas”, añadía la cantante en la publicación. Palabras que, como no podía ser de otro modo, también han sido apoyadas por la cuñada de ‘la más grande’, Rosa Benito. “Siempre creyó en ti, y las cosas siempre pasan por algo. Te quiero”, decía la exmujer de Amador Mohedano en un tuit que hacía referencia a lo publicado por su hija.

Siempre creíste en mi y quiero que sepas que me lo he propuesto tita.Estoy luchando y trabajando duro para tener mi sitio en el mundo de la música !Poco a poco vamos consiguiendo muchas cosas. #Mevoyacercandoati #ALaQueVenga #hoypisoconfuerza #JuevesSanto #GraciasPorTuAmorSiempre pic.twitter.com/mgsdAZqTmt — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) 18 de abril de 2019

Para nadie es un secreto que la sombra de Rocío Jurado continúa estando muy presente en las personas que compartieron su vida con ella. Una huella imborrable que cada uno de los miembros de su familia lleva a su manera. Lo cierto es que después de años titubeando con el mundo de la televisión, Rosario Mohedano ha decidido volcar todos sus esfuerzos en su faceta artística. Labor que, aunque de manera pausada, va viendo recompensados sus esfuerzos. Actualmente la cantante se encuentra en plena promoción de su nuevo disco 'Me voy acercando a ti', con el que, quien sabe, podría llegar a alcanzar las metas que se ha fijado.