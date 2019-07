La hija de Mariló Montero, Rocío Crusset, vive completamente enamorada el primer verano junto al millonario italiano Maggio Cipriani. Después de Mykonos, toca Formentera

Rocío Crusset le tiene mucho cariño a las Baleares porque desde que era pequeña ha disfrutado de sus veranos allí junto a sus padres, Carlos Herrera y Mariló Montero. Este año no ha perdonado la visita a Formentera pero lo ha hecho con una sensible novedad: la compañía de Maggio Cipriani, el millonario y atractivo italiano que sale con ella desde hace algún tiempo. Para ellos son fechas muy especiales ya que celebran su primer verano juntos. El empresario procede de una de las familias más ricas del país transalpino y ha sido el encargado de devolverle la ilusión a Rocío Crusset, después de su etapa junto a Juan Betancourt. No te pierdas la jornada de playa que disfrutaron en la que la modelo presumió de novio y de tipazo.