Los hijos de la presentadora Mariló Montero celebran una noche especial dándose un buen festín.

Los hijos de Mariló Montero y Carlos Herrera ya no son unos niños. Alberto Herrera y Rocío Crusset mantienen una relación muy estrecha, algo que dejan ver de manera frecuente a través de las redes sociales. Los hermanos tienen caracteres muy afines, por lo que es bastante habitual verlos compartiendo momentos de ocio juntos o en compañía de otros amigos.

Durante la noche de este jueves, el joven subió a su perfil de Instagram una serie de stories donde ha narrado la velada que ha disfrutado junto a su hermana. Cita que tuvo lugar en un restaurante de cocina vanguardista, modalidad gastronómica que gusta mucho al hijo del famoso locutor de radio.

La cara de la modelo en las imágenes revela el enorme cariño que tiene hacia su hermano, y es que es incuestionable en gran vínculo que existe entre los hijos de la presentadora de televisión.”Que te estoy diciendo que se come el papel, que no seas cateta. En estos sitios de los dineros se come el papelillo este”, decía con sorna Alberto Herrera a Rocío mientras esta miraba extrañada uno de los curiosos platos que iba a degustar.

Durante la cena, los dos jóvenes pudieron disfrutar de elaborados platos de cocina moderna, una de las grandes aficiones del joven a juzgar por las publicaciones que tiene en su cuenta de Instagram. Dos hermanos unidos que no dejan pasar ningún momento para compartir experiencias juntos, y qué mejor que una 'comilona' de esta categoría.