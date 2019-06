La amistad de Antonio Tejado y el tristemente fallecido jugador de fútbol, José Antonio Reyes, nació hace más de dos décadas. Su unión había traído para ambos multitud de momentos especiales, pero el accidente del sevillano puso punto y final a todo ello. Una noticia que ha dejado completamente desolado a Antonio, pues se le vio completamente derrumbado en la capilla ardiente, y sobre la que este lunes se ha confesado en ‘Sálvame’. Con una camiseta que lucía una imagen del futbolista Tejado se ha roto frente a las cámaras: “Era muy amigo de José. Ha sido una gran pérdida. El finde que viene íbamos a la playa él y yo. Las cosas han sucedido así. Aquí me tiene su familia y lo que necesiten aquí estamos”.

Ambos habían planeado una escapada a Conil (Cádiz), lugar en el que pretendían pasar tiempo juntos, algo que va a “echar mucho de menos”. “Estuve hablando esa mañana con él. Estábamos preparando ese viaje y cuando volví de ducharme vi la noticia”, ha dicho Antonio. De hecho, la mañana del fatídico accidente Tejado publicó este post en sus redes sociales junto a una imagen de Reyes: “Hablamos esta mañana a las 10:45 para irnos la semana que viene. No puede ser esto. Estoy loco José. Cómo te voy a echar de menos”. Sin embargo, él no era el único emocionado del plató y es que Paz Padilla o Belén Esteban también han lamentado mucho su pérdida.

"A Noelia quiero mandarle un beso muy fuerte. Perdió a un hermano estaba fatal y ahora le ha venido esto. Toda mi fuerza. No tienes palabras de consuelo. Lo he sentido muchísimo", ha dicho Belén en 'Sálvame'. Su esposa, Noelia López, se ha mostrado muy triste en sus redes sociales, donde ha publicado un desgarrador mensaje: "Amor de mi vida, no puedo soportar este dolor, que solitas nos dejas. Te llevas mis ganas de vivir. Hoy tengo que despedirme de ti, pero no tengo fuerzas, te diré un hasta pronto porque tú y yo estaremos eternamente juntos. Espérame mi vida, volveremos a ser una familia donde estés".