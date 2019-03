La reacción de Belén Esteban a las declaraciones de Toño Sanchís

Esta ha sido la reacción de Belén Esteban tras el estallido de declaraciones que realizó Toño Sanchís en su regreso a la televisión gallega

“Es lo que tenía que haber hecho de verdad, al menos tendría un millón de pavos” así se refirió Toño Sanchís en su primera aparición pública tras la subasta de su casa por la deuda con Belén Esteban. En su entrevista con ‘Land Rober’ en la televisión gallega, el ex agente de la colaboradora de ‘Sálvame’ denunció que esta no iba a tener un cara a cara con él: “esta no tiene el valor de decirme a la cara pá-ga-me”. Unas salidas de tonos como bromear con que él “también” representó a cerdos. Ahora, a través del programa ‘Socialité’ Belén Esteban ha respondido con silencio e indiferencia: solo quiere oír hablar de Toño para recibir el dinero de la deuda.

Así lo ha reflejado el programa de televisión, que asegura que Belén ni tan siquiera habría visto las declaraciones de Toño Sanchís. Fue una sorpresa la presencia de Toño en la televisión gallega, ya que llevaba un año alejado de las cámaras. Sin intención de regresar a Telecinco, el representante sí se mostró "orgulloso" de haber sido agente de Belén Esteban. Además de añadir que aunque haya perdido judicialmente, la moralidad está de su parte. ¿Volveremos a ver a Toño en la pequeña pantalla? Todo es posible.