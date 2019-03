Susanna Griso ha querido indagar acerca de cómo se siente Albert Rivera tras salir a la luz su amistad con Malú, que tanta polémica ha generado

“Más que amigos”, con esta información surgía la amistad especial entre Malú y Albert Rivera. A nadie se le escapó la trascendencia de una posible relación entre una de las cantantes más conocidas del país y el líder de Ciudadanos. Ahora, Albert Rivera ha acudido a ‘Espejo Público’ y no ha podido evitar la pregunta de Susanna Griso acerca de la artista y su amistad. “Estoy muy tranquilo dedicándome a trabajar. Creo y respeto el derecho a la intimidad de todos los españoles, por eso soy liberal”, ha sentenciado el político, dejando claro que no iba a pronunciarse sobre su vida privada.

Albert Rivera ha mantenido silencio, a pesar de las sonrisas que le surgen al ser preguntado por Malú. Por su parte, la cantante no ha hecho ninguna aparición pública desde que se conociese la noticia. A menos de dos meses de las elecciones generales del 28 de abril, la polémica se ha servido tras la ruptura de Albert Rivera con Beatriz Tajuelo, la que fue su pareja los últimos cuatro años. A Susanna Griso no le ha quedado otra que admitir la verdad: “no ha soltado prenda”. De momento, el político no contesta y las especulaciones corren como la pólvora. | [LEER MÁS: Ellas se mojan con el día de la mujer, no te pierdas las declaraciones de las famosas]