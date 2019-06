Los reproches de Isabel Pantoja que han hecho llorar a Mónica Hoyos

La tonadillera se ha sentido injustamente tratada porque sus compañeros no le han esperado para empezar a comer. Mónica se sintió atacada y dolida por los reproches.

No hay paz en ‘Supervivientes’ . En el reality están en constante ebullición y llegados a este momento, muchas veces se generan conflictos por detalles que en la vida real pueden pasar más desapercibidos. A Mónica Hoyos e Isabel Pantoja, hace apenas unos días «uña y carne», parece que la convivencia y la hambruna les empieza a pasar factura.

La discusión se remonta a unos días atrás, cuando la tonadillera y Omar Montes acudieron a buscar los regalos que su familia, en este caso la madre del rapero y la hija de la artista habían dejado en la isla. Mientras tanto, en el campamento, el resto del equipo empezaba a disfrutar de la recompensa que se habían ganado en la prueba: pan de molde, azucar, miel y tomate. Viendo que Isabel y Omar tardaban, decidieron empezar. Lo que no se esperaban es que le sentara tan mal a la cantante.

El reparto de la comida vuelve a alterar los nervios de la playa #TierraDeNadie8

Al volver al campamento, Fabio trató de justificar que habían empezado porque Dakota, con su fuerte carácter, lo había exigido. Isabel escuchó atentamente mientras se peinaba el pelo con gesto contrariado: “Esto lo hago yo y el líder es Colate y me lo echaría en cara”. Sin embargo, el ex de Paulina no fue el que más aludido se sintió. Mónica, que momentos después quiso echarse un poquito de miel en el café, escuchó los duros reproches que Isabel lanzaba al aire y se sintió especialmente ofendida con las palabras de su compañera. La ex de Carlos Lozano se apartó del resto del grupo. Tras ella acudió Omar. Mónica se rompió al instante: “No puedo más. Yo nunca me fijo en lo que coméis los demás. Todo lo hago para agradaros. Isabel no puede tener ni una queja de mi. No soy egoista ni quiero el trozo más grande. No entiendo a que vienen sus ataques”. La peruana se mostró muy dolida en todo momento y solo Omar se acercó a consolarla.

¿Crees que Isabel Pantoja ha cambiado su actitud, como dice Mónica?

#TierraDeNadie8

El nuevo look de Chelo García-Cortés

Nuevo paraje, nueva vida. Desde que fuera expulsada y desterreda junto a Mahí al barco varado, Chelo García-Cortés ha resurgido de sus cenizas. La periodista está dando grandes momentos, gracias en parte al gran ingenio de la modista. Mahí le prestó una de sus peculiares pelucas y gracias a ella ha nacido una nueva Chelo. Con un look muy similar al de Bo Derek, la mítica mujer 10, la gallega se mostró más sexy que nunca en las playas hondureñas