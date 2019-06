La nutricionista de los famosos se ‘moja’ sobre la dieta de la reina Letizia

Sus palabras, su físico, su look… Todo lo que rodea a doña Letizia es susceptible de convertirse en noticia. La Reina es una de las mujeres -sino la que más- analizadas de España y, por eso, no deja de acaparar titulares. Más allá de su musculado y fibrado físico, por el que ha sido criticada en más de una ocasión, ha terminado en el punto de mira por la estricta alimentación que sigue. Ella ha dejado patente que es una experta en alimentación y que está en contra de los alimentos poco saludables, lo que hizo que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación) la nombrara en el año 2015 como su embajadora especial para la nutrición. Por si fuera poco, es seguidora de la dieta Perricone, una de las más estrictas y famosas del mundo. Pero, ¿es realmente la opción más sana? Para salir de dudas, Look se ha puesto en contacto con Patricia Pérez, que además de ser conocida por su trabajo en televisión, es la dietista favorita de famosos como Alaska o Mario Vaquerizo, entre otros.

En su opinión de experta, la Reina ha hecho muy buena elección al apostar por la Perricone, “a mí me parece muy bien”, sentencia, antes de desvelar el gran ‘pero’ de esta dieta: el precio.“La Perricone está basada en el salmón, el alimento que tiene más omega 3, especialmente el salvaje. A mí me parece muy bien, el problema es, ¿quién come hoy en día salmón de buena calidad? Pocas personas. La mayoría de la gente come pescado de piscifactoría”, explica Patricia, haciendo clara referencia al elevado precio de este pescado que no todos los bolsillos se pueden permitir.

El otro comentadísimo tema de la nutrición de la reina Letizia tiene que ver con el desayuno. Durante unos premios, la mujer Felipe VI afirmó que solía desayunar tres huevos diarios, un alimento que tradicionalmente ha estado relacionado con una mala alimentación. “Los huevos son muy buenos porque tienen un tipo de grasa, además de colesterol, que es imprescindible para que tener una buena calidad hormonal”, dice Patricia Pérez.

Eso sí, en su opinión “deben ser huevos ecológicos para que sean sanos. El huevo es buenísimo y es una pena que no se coma tanto. Por ejemplo, las claras estas que se compran por separado, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? ¿No será mejor hacerte tú tus claras con huevos reales? Si no quieres tantas yemas, pues le pones una”, afirma la experta en alimentación.

Una preocupación que ha llevado más allá

Doña Letizia no solo está preocupada por su propia alimentación, sino también por la de todos aquellos que la rodean. Hace unos años, se desveló que había llevado su inquietud hasta el colegio de sus hijas, al que instó a ofrecer un menú mucho más saludable para los alumnos. Además de haber eliminado fritos y rebozados como el tradicional San Jacobo, se comenzaron a incluir alimentos más saludables, como legumbres y verduras ecológicas que combinan con carnes rojas o pescados cocinados principalmente a la plancha.

Una lucha personal que no termina ahí. Según ‘Loc’, durante una reunión de la Asociación Española contra el Cáncer, doña Letizia se quejó de que en el desayuno que se ofrecía había gran cantidad de bollos con mantequilla, como croissants, y nada de fruta. “Se preguntó sobre cómo esa comida puede incidir en la aparición de algunos tumores y animó a que, en otros encuentros, hubiera fruta en la mesa”, afirmó una testigo al citado medio. Una declaración que deja bien claro que la reina Letizia está dispuesta a promover la alimentación sana allá por donde pase.