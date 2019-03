Isa desvela que el regreso de Isabel Pantoja a Mediaset está muy cerca

Isa Pantoja ha dejado caer la bomba. El regreso de su madre, Isabel Pantoja, a un plató de televisión podría estar mucho más cerca de lo que se creía

Si el final del 2018 nos permitió ver la histórica llamada de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’, donde rota de dolor pronuncio las palabras más duras sobre su hija, el 2019 puede traer el acercamiento definitivo de la tonadillera a Mediaset. Su ruptura con la cadena se escenificó tras conceder a ‘El Hormiguero’, de Antena 3, su primera entrevista al salir de la cárcel. Ahora, Isa Pantoja ha desvelado en ‘Sábado Deluxe’ que “cree” que su madre estará en el plató cuando Kiko Rivera salga de ‘GH Dúo’, como perdedor o ganador. “Me alegraría, sería una manera de reconciliarse con la gente y de perder ese pánico escénico”, ha comentado Isabel Pantoja.

Pese a todo, Isabel Pantoja todavía se está pensando acudir al plató de la gala final, como hiciera en ‘Supervivientes’ tras el abandono de Kiko. “Me habría molestado, más que por mi madre por la gente”, ha explicado Isa, que sutilmente sí ha admitido que la tonadillera ha tenido diferente trato de favor entre los hermanos. “No sé si es porque soy más pequeña, pero si no me apoya en ciertas cosas es porque me tiene sobre protegida”, intentaba argumentar. Lo que no cree Isa Pantoja es que su madre vaya a aprovechar la baja de Jorge Javier Vázquez -con quien ha tenido un duro enfrentamiento público- para su regreso a Telecinco: “en un futuro se reconciliarán seguro”.

Cómo le contó a su madre que estaba embarazada

Tras desvelar Kiko Rivera en ‘GH Dúo’ que su hermana le contó a él primero el embarazo de su hijo, Isa lo ha desmentido, contando cómo se lo transmitió a su madre. “A mi madre la primera, solamente me tocó la tripa y me dijo ‘tú crees que puedes estar embarazada no'”, ha narrado. Para Isa, el momento se forjó en su memoria: “fue algo súper intimo, la hice con ella y me dio un abrazo”. “Se echó a llorar… Eso me tranquilizó: ‘date cuenta de que ahora sois dos personas'”. |[LEER MÁS: Crónica de una marcha anunciada… El desencuentro de Jorge Javier Vázquez con Raúl Prieto que acabó con su salida de ‘Sálvame’ ]