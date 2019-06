El particular regalo de boda que Belén Esteban pidió a sus compañeros de ‘Sálvame’

El enlace de Belén Esteban y Miguel Marcos cuatro días después del enlace sigue dando mucho de qué hablar. No solo por el secreto de su vestido que este martes se desvelaba a última hora, sino también porque tal y como ha revelado Look los detalles seguirán estirándose hasta por lo menos este fin de semana en ‘Sábado Deluxe’, donde está previsto que ella se sienta esta vez como entrevistada. Aunque la princesa del pueblo ha revelado que fue uno de los días más felices de su vida y que todo salió tal y como ella esperaba, Belén tenía un miedo que no le dejaba estar tranquila. Este no era otro que las rencillas que sus compañeros de ‘Sálvame’ pudieran tener con Las Campos, razón por la que les pidió un particular regalo para ese día.

«Pidió como regalo de bodas que tuvieran una acercamiento y se portaran bien con Camen Borrego y María Teresa Campos», ha dicho Mila Ximénez este miércoles en ‘Sálvame’. Y es que la de San Blas quiso hacer esta petición a quienes creía que podían enfrentarse a Carmen Borrego, Terelu Campos o María Teresa. Sin embargo, entre ellos reinó la paz y todos ellos desde el principio tuvieron la predisposición de que así fuera: «dijeron que por supuesto, que no tenían ningún problema».

Unas declaraciones que cuadran a la perfección con las palabras que este mismo miércoles Carmen Borrego ofrecía en exclusiva a la revista ‘Semana’, pues ha revelado que acercó posturas con algunos de sus compañeros. Ninguna de las tres del clan Campos quiso perderse este día y todas ellas disfrutaron de la ceremonia y posterior fiesta en la que no dejaron de suceder historias, entre las que ha llamado la atención la tensión que supuestamente vivieron María Teresa y Jordi González. No obstante, Carmen Borrego se ha apresurado a desmentir tal información.