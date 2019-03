Han pasado casi 8 años desde que ‘Física o Química’, una de las series más vistas de Antena 3 llegara a su fin, pero todavía son muchos los que se acuerdan con cariño de Ruth, Yoli, Fer o Paula, entre otros. Si bien a muchas personas les encantaría saber qué fue de los alumnos y profesores del instituto Zurbarán y ver una secuela, como sucedió con ‘Compañeros’, de momento tendrán que conformarse con los reencuentros que los actores hagan por su cuenta.

David Broncano se ha convertido en el anfitrión de esta primera reunión, dando alas a una broma que comenzó en la visita de Andrea Duro a ‘La Resistencia’, el programa que presenta en Movistar+ y que terminó con varios miembros del reparto compartiendo confesiones hasta ahora desconocidas.

Andrea Duro, Ana Milán, Adrián Rodríguez y Lucía Ramos se reencontraron con el creador de la serie, Carlos Montero, el cantante Daniel Marco, vocalista de ‘Despistaos’ y autor de la mítica sintonía. Entre muchas risas, el grupo aprovechó para aclarar uno de los rumores que más han perseguido a ‘Física o Química’ y que comenzó en el año 2016 de la mano de Corberó, que desveló que tenían encuentros sexuales, “follábamos todos con todos y nadie se enfadaba”, aseguró.

“Éramos hermanos, nos llevábamos muy bien”, aseguró Andrea, a lo que Broncano aprovechó para sacar el tema: “hermanos no, porque entre hermanos no se pueden hacer ciertas cosas”. “En los camerinos nunca pasó nada”, insistió la ex de Chicharito, a lo que Ana Milán no pudo callarse: “¡que se oía todo! ¿Cómo puedes decir eso? Me da hasta calor de acordarme”.

“Nunca hubo ninguna orgía. No follábamos todos con todos en un mismo lugar. Éramos ordenados”, terminó matizando Andrea, a lo que Adrián Rodríguez aprovechó para explicar cómo vivían ellos aquel momento: “imagínate a un grupo de chavales de 19 años, guapos, con dinero, jóvenes y fama…”.