Tejado y su ex se reencontraron por San Valentín y protagonizan la bronca de la noche. Los reproches y la frialdad fueron constantes. Una vez en plató, el hermano de Antonio vertió unas graves acusaciones sobre la sevillana.

GH DÚO no es programa para San Valentín. O eso puede que piensen muchos de los concursantes que en esta fecha tan señalada se reencontraron con sus antiguas parejas. Si a Ylenia le gustó la visita de Fede, a Alejandro, la visita de Sofía le volvió a dejar un sabor agridulce. Pero han sido Candela y Antonio Tejado los peor parados. La tensión, la frialdad y los reproches fueron constantes entre dos personas que han dejado de manifiesto su total incompatibilidad.

El primero en llegar a la habitación del amor fue Antonio. Sentado entre corazones, esperaba la llegada de Candela que nada más entrar le negó el saludo: “vengo a felicitarte por tu boda”, le dijo con sobrada ironía. El sobrino de María del Monte intentó esquivar los envites pero Candela vino mentalizada en no dar tregua: “ha sido irme y a las dos horas ya estabas con otra”. Tejado no daba crédito: “¿pero quien eres tu para reprocharme a mi nada cuando te fuiste echándome todo encima?” Candela contraatacaba: “me has hecho un gran favor, no sabes lo feliz que estoy”.

La ex pareja estuvo durante 15 minutos diciéndose todo y más: “has estado con muchas y con algunos, parece”, le espetó la joven. Antonio no lograba entender a que se refería hasta que Candela le insinuó muchas de las cosas que se estaban diciendo fuera, algo que dejó al ex de Rosario Mohedano completramente fuera de juego. Tanto, que incluso pensó en abandonar el concurso. Tras la marcha de la ex concursante, le tocó a Jorge Javier Vázquez poner las cosas en su sitio: “Antonio, no te preocupes que en España están pasando cosas más importantes como para estar hablando de ti todo el día”.

Sin embargo, en el plató no había paz. Candela volvió a Telecinco donde mantuvo un duro enfrentamiento con su “ex cuñado”. El hermano de Antonio Tejado la acusó de aprovechada: “te conozco desde hace muchos años y no se de que color tienes la cartera”. Candela se defendió: “he pasado mucho y tu lo sabes bien”. En una lucha por ver quien quedaba por encima, el hermano de Antonio le espetó: “¿Porqué no cuentas aquella vez que fuisteis a unos grandes almacenes y saliste con unos botines puestos y te llamaron por el telefonillo para que los devolvieras?”. Ante la atónita mirada de la andaluza, el hermano de Antonio volvió a atacar con su insinuación: “sabes de lo que hablo y tengo muchos testigos. Lo sabe toda Sevilla”.

Fortu, expulsado

Como era previsible, Fortu fue el expulsado. El cantante llevaba semanas enfrentándose a muchos de sus compañeros en la casa y al final le ha pasado factura. Ríos de tinta está provocando su “no romance” con Carolina Sobe. Mientras el rockero lo niega, la tertuliana insiste que lo suyo fue algo más que una amistad.

Pero no todo son malas noticias. Antes de la expulsión, Fortu tuvo tiempo para pedirle matrimonio a Yoli, que con su tranquilidad habitual, pareció que la propuesta no iba con ella.

Lluvia de nominaciones

Como cada jueves, tocaba nominaciones. Irene y Kiko han logrado la inmunidad una vez más, lo que les ha dejado fuera de la diana. Los nominados de la semana son Yoli, Alejandro, Juan Miguel, Ylenia, Raquel y María Jesús Ruiz. La ex miss, aunque no estaba nominada en un principio, entró en el recuento final gracias a que el equipo inmune decidió salvar a Antonio Tejado y ponerla a ella en la picota.