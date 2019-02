Tamara Gorro se ha querido solidarizar con las familias retenidas en Ucrania tras tener un bebé mediante la gestación subrogada. El bloqueo político les retiene en el país sin pode regresar a España

“Más de 26, 27, familias están atrapadas“, con esta frase comenzaba su largo alegato Tamara Gorro. El bloqueo político deja a familias que han tenido un bebé mediante gestación subrogada en Ucrania sin posibilidad de regreso a España. Tamara, fiel defensora de la causa, ha respondido a la polémica en redes sociales con una dramática petición a sus seguidores. “Les han dicho que no van a tener inscripción de sus hijos. Han perdido trabajos, los niños necesitan atención medica, no tienen dinero y hace frió“, ha explicado Tamara: “estoy en contacto con todas las familias”.

“Han ido a la embajada, a nuestro apoyo fuera de España, no les han dejado entrar en la embajada…”, relataba, terriblemente indignada, la mujer de Ezequiel Garay. “Déjenles venir a su país, no les dejen ahí abandonados como a perros. No son delincuentes. En ese país han hecho una gestación subrogada porque es legal, no como aquí“, era la exigencia a las fuerzas políticas españolas. La embajada, por su parte, se remite a que soliciten el pasaporte ucraniano, aunque el país del este dice que si sus padres son españoles, el bebé debe ser español.

"Hay que ayudar, hay que ayudar. No les registren ahí, que vengan a España y lo discutimos. Nos dejáis solos cuando salimos fuera. Quiero que haya repercusión", ha finalizado Tamara Gorro, que ha querido utilizar su fuerza en redes sociales para posicionarse en el conflicto, donde tiene 1,2 millones de seguidores.