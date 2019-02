View this post on Instagram

Revisando fotos de la galería me encuentro ésta y pienso que ayer fue San Valentín y ni recordamos felicitarnos…de hecho a veces se nos olvida incluso nuestro aniversario de bodas 😅 (31 de agosto, voy a programarlo en la agenda del móvil jeje!) Me doy cuenta que mientras más nos perdemos en la vorágine de cada día, más nos encontramos como pareja. Parece una contrariedad, pero es maravilloso sentir lo diferentes que somos, pero cómo en el camino hacia la felicidad remamos a la par o cómo con cada adversidad, más nos afianzamos ❤️ Te quiero @aritz_verdeliss , gracias gracias por construír juntos esta pequeña gran locura, por darme lo mejor de mi vida, por empoderarme 💪🏻 #Verdeliss #Familia #Pareja