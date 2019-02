Nagore Robles y Sandra Barneda están juntas. Así lo demuestra la romántica felicitación que la presentadora ha colgado en sus redes sociales con motivo del cumpleaños de su pareja

Sandra Barneda y Nagore Robles han puesto fin a los rumores de crisis. Pese a que sus últimas apariciones públicas e informaciones situaban que la pareja podría haber estado tomándose un tiempo al atravesar un bache en su relación, el noviazgo perdura. Así lo ha confirmado la propia Sandra Barneda, que con motivo del cumpleaños de la colaboradora de ‘GH Dúo’ ha colgado una imagen de su escapada rural. “Y por muchos más … ❤️ happy todo for you and you”, escribía la presentadora para alegría de sus seguidores, que se habían llevado un gran disgusto al enterarse de la posible ruptura de la pareja.

En la imagen se ve una dulce pose de la pareja, en un ambiente rural. Durante la jornada, la presentadora ya había dado pistas de dónde se encontraba en sus redes sociales, aunque no había rastro de Nagore Robles. El noviazgo, como la propia ganadora de 'Acorralados' confesó en una entrevista con 'Viva la Vida', surgió en los platós donde colaboraban. Ahí, poco a poco, la llama del amor prendió entre ambas. Tras haberse consolidado como una de las parejas referencias de la televisión, los rumores de ruptura y la crisis del noviazgo habían puesto en jaque a Nagore y Sandra Barneda. Visto lo visto, parece a que la historia de amor entre ambas todavía tiene capítulos por escribir. ¡Felicidades, pareja!.