Luis Fonsi, muy enfadado con su asistente de ‘La Voz’, David Bustamante

Luis Fonsi está muy enfadado con David Bustamante. Al menos, así lo ha dejado claro con un comentario en la fotografía del que es su asistente en ‘La Voz’. El cantante puertoriqueño no ha dejado pasar una. El de Cantabria está de celebración, su nuevo disco ‘Héroes en tiempos de guerra’, está arrasando en ventas y por ello Bustamante colgó una imagen en su Instagram. Ahí se veía como el nuevo lanzamiento lideraba una lista de éxitos comprados. ¿El problema? el de Luis Fonsi se encontraba el tercero de la lista… Y lucía como adquirido. “¿Y por qué no compraste el mio?”, ha preguntado, con numerosos emoticonos de enfado, Luis Fonsi a su asistentes.

"Esa foto me la pasaron, sabes de sobra que me lo he comprado", ha respondido David Bustamante a su 'jefe', dando a entender el buen rollo que tienen ambos artistas. Luis Fonsi se convertía en un gran fichaje de 'La Voz' en su nueva aventura en Atresmedia. Con Pablo López, Paulina Rubio y Antonio Orozco de compañeros y Eva González como presentadora, el talent show ha recibido una gran acogida por parte de la audiencia. David Bustamante también ha sido muy aplaudido por su labor de ayudante de Luis Fonsi, con el que comparte una gran relación que no se empaña por un pique en la red.