El año no comenzó de la mejor manera posible para Sandra Barneda y Nagore Robles. Cuando se cumplen dos años de amor, la pareja, una de las más mediáticas del momento, atraviesa una fuerte crisis que incluso las ha llevado a tomar una decisión drástica. Según informaba la revista Lecturas, Nagore se habría trasladado al piso que compró en Chueca a mediados de 2018 para, de esa manera, crear una separación física que evitase que la relación se fuera al traste. Desde entonces, todos los indicios apuntaban a que la crisis entre ambas era más fuerte de lo que parecía. Apenas interactuaban en redes sociales, mandaban mensajes con indirectas e, incluso, se pudo ver a Barneda en uno de sus momentos más bajos, tal y como mostró este digital en exclusiva.

Pero, según parece, las aguas están volviendo a su cauce a juzgar por las últimas publicaciones tanto de Sandra como de Nagore en sus cuentas de Instagram. Así, Barneda compartía una tierna imagen con su mascota a la que adjuntaba el siguiente mensaje: “Cuanto más te quiero, más te miro”.

Curiosamente, Nagore compartía en sus stories un vídeo del perrito en brazos de una persona que, a pesar de no verle la cara, se puede deducir que es Sandra Barneda dado que lleva el mismo jersey. Y todo ello con la canción I’ve got you under my skin (Te llevo bajo mi piel) de Frank Sinatra.

Por otro lado, las redes sociales han puesto en evidencia que Sandra Barneda y Nagore Robles también han compartido el momento del desayuno, como se ha visto en sus stories. Además, en el vídeo de la vasca se podía ver cómo una mano femenina le ‘roba’ un fruto seco del tazón mientras ella le regañaba cariñosamente.

Por tanto, aunque Nagore y Sandra hayan decidido darse cada una su espacio por el bien de su relación, el hecho de que sus casas estén muy próximas favorecerá que sigan llevando vida de pareja y, quizá, más pronto que tarde vuelvan a optar por la ‘reunificación’. Habrá que esperar hasta el próximo 10 de febrero, día en el que Robles cumplirá los 36, para descubrir cómo celebran este día tan especial.