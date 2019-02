Nagore Robles: “Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer?”

La vasca deja en el aire cómo va a pasar el próximo San Valentín.

Son varias las semanas que se lleva hablando del distanciamiento entre Nagore Robles y Sandra Barneda. El fin de su convivencia a comienzos de años fue el punto de partida para que los rumores de ruptura acechasen a la pareja, una situación que por el momento ninguna de sus dos protagonistas ha confirmado. Pese al hermetismo que ambas quieren conservar en lo que respecta a su vida privada, las redes sociales se han convertido en uno de los medios donde queda constancia de que la relación entre ellas no atraviesa su mejor momento. Este lunes la vasca ha colgado varios stories desde su perfil de Instagram con motivo de la promoción de un producto del que es imagen, publicaciones con fines publicitarios que algunos usuarios de las redes sociales han interpretado como una indirecta hacia Sandra.

“Febrero ya está aquí, lo que significa que la cuenta atrás para el día de San Valentín ya ha empezado. ¿Sois de las que huís por patas cuando oís hablar del día más romántico del año, o por el contrario os hace muchísima ilusión?”, comenzaba diciendo Nagore Robles mientras lanzaba la pregunta a sus seguidores. Una cuestión con la que la comentarista de realities daba paso a una controvertida declaración que podría albergar un doble sentido: “a mí me parece genial que cada una haga lo que quiera, pero este año he decidido que me iba a regalar algo por San Valentín. Si no me quiero yo, ¿quién me va a querer?“. Cierto es que las palabras de la vasca son vistas con lupa, pero es que son muchas y muchos los que han seguido a esta pareja desde sus inicios hasta hoy. Un amor fraguado frente a las cámaras que sus protagonistas no han querido ocultar.

[Nagore Robles y Sandra Barneda dan un importante giro a su relación para evitar la ruptura]

Desde que Sandra Barneda y Nagore Robles hicieron pública su relación sentimental -en junio de 2017-, ambas han utilizado las redes sociales para lanzarse piropos y mensajes de amor. Gestos de cariño que en las últimas semanas han disminuido notablemente. No solo han cesado de colgar imágenes en las que aparecen juntas, sino que además los likes y comentarios son a día de hoy inexistentes. Para quién si tiene palabras bonitas Nagore últimamente es para Toñi Moreno, y es que desde que la andaluza se ha puesto al frente del programa ‘MyHyV’ la amistad entre ellas se ha hecho cada vez más fuerte. Por el momento la que fuera concursante de ‘GH’ se encuentra estable y aparentemente feliz, una apariencia sobre la que planean los rumores de una profunda crisis sentimental. ¿Verdad o simple especulación? Habrá que esperar un poco más para saberlo.