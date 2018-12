La actividad que ha elegido Alfred para olvidar a Amaia tras su ruptura

Alfred y Amaia han roto. La canción de amor más romántica de 'Operación Triunfo 2017' se rompía con una triste escena en la calle

Esta semana se conocía la triste noticia de la ruptura entre Amaia Romero y Alfred García. La pareja más romántica de Operación Triunfo 2017 ponía fin a su relación por decisión de Amaia. Fue la revista ‘Lecturas’ la encargada de mostrar cómo Amaia rompía con el que había sido su pareja el último año. “Es que me dejas así tirado”, le espetaba Alfred, mientras Amaia le prometía que siempre le iba a querer, a pesar de no querer continuar con su relación sentimental. Poco se ha conocido sobre cómo se ha tomado el varapalo el cantante catalán. Pero él mismo ha desvelado qué actividad le ha servido para pasar estos duros momentos. “No hay que perder nunca de vista a nuestro yo interior. Han sido unos días de paz, amor y reflexión que necesitaba para coger fuerzas por todo lo que se viene”, ha transmitido a sus seguidores Alfred. El ex de Amaia ha estado junto a Xuan Lan, profesora de yoga de Operación Triunfo, para meditar y calmar sus ánimos. “Mi espíritu está preparado para todo lo que conllevará”, ha relatado

Según desveló el programa de ‘Viva la Vida’, los motivos de la ruptura podrían indicar que el entorno más cercano de Amaia no veía con buenos ojos la relación con el músico catalán. De momento, tanto Amaia como Alfred están centrados en sus carreras musicales y están próximos a la publicación de nuevos trabajos.