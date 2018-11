Kiko Rivera muestra su cambio más radical (y nada tiene que ver con su peso)

Este lunes Kiko Rivera ha comenzado la semana con fuerza. El dj ha mostrado a sus seguidores la transformación que ha sufrido su físico en las últimas horas.

Kiko Rivera comentó hace tan solo unos días que en breve veríamos un cambio en su físico. No dio más pistas sobre esta transformación, pues tan solo reveló que había regalado muchas de sus gorras en una entrevista concedida a la revista Corazón TVE, por lo que los rumores entonces apuntaron al pelo, pero de su cabeza. El Dj no se ha podido esperar y ha mostrado a sus seguidores cómo ha cambiado su barba y lo ha hecho con un tinte color platino con el que alguno de sus seguidores le encuentra parecido al que fuera presidente del Gobierno, Mariano Rajoy o incluso con el cantante, Gianluca Vacci. “La vida está para disfrutarla…y para eso vuelvo arriesgar. New Look”, escribe el cantante junto a una instantánea que en solo unos minutos ha despertado cientos de comentarios.

Aunque se desconoce si este cambio vendrá unido a su nueva andadura profesional -acaba de firmar con la discográfica Sony-y al nuevo momento que está viviendo, pues tal y como reveló su esposa, Irene Rosales, está saliendo de la depresión. Precisamente ella ha sido la persona que también ha querido comentar esta nueva imagen con la que ella parece estar encantada. “Bueno bueno bueno, eres único cariño“, ha escrito su mujer. Un cambio de look que Kiko Rivera se ha realizado en una peluquería de su pueblo, Castilleja de la Cuesta (Sevilla) Jacinto’s Peluquero y que ha despertado tantos comentarios buenos como malos en un tiempo récord.