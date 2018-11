La metedura de pata de Jorge Javier Vázquez que deja al descubierto la ‘estrategia’ de GH VIP

Un despiste por el que podría tener que dar explicaciones.

Las redes sociales están que echan humo. Tras el último ‘Límite 48 horas de GH VIP’ -emitido el pasado martes- varios usuarios de Twitter denunciaron desde sus perfiles que habían notado un sonido de dudosa procedencia durante la emisión del programa. Unos abucheos dirigidos a Miriam Saavedra y a El Koala que algunos espectadores identificaron como “enlatados” y que en un primer momento parecían proceder del público presente en el plató. Siempre pendientes de las redes, la organización hizo saber en pleno directo, y por medio de Jorge Javier Vázquez, que la hipótesis de los ‘falsos abucheos’ no era real, explicación que no convenció a gran parte de los fanáticos del reality. La polémica estaba servida, sumando así un nuevo escándalo a esta edición, que está resultando ser una de las más exitosas en lo que a audiencia se refiere. Pero esto no ha acabado aquí. Pese a que el presentador de GH VIP quitó hierro al asunto en un primer momento, un indiscreto despiste le ha jugado una mala pasada.

📺⚠️ Escándalo en #GHVIPLímite9. El programa ha utilizado toda la noche abucheos enlatados contra dos de sus concursantes: Miriam Saavedra y El Koala. Abucheos de producción que se pueden encontrar en menos de un minuto en YouTube ▶️ pic.twitter.com/nGQEkgr2nV — La Guerra de los Medios (@GuerraDeMedios) 13 de noviembre de 2018

“Eran enlatados los abucheos”, decía Jorge Javier Vázquez este mismo miércoles en el programa ‘Sálvame Diario’. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera: el catalán había dado paso a la publicidad y se pensó que su micrófono no estaba abierto, ocasión que aprovechó para hacer conocedor a uno de sus compañeros de este escabroso detalle. Sin tener constancia de la totalidad de la conversación que el presentador estaba teniendo durante el momento de la ‘pillada’, es evidente que estas palabras van a traer controversia entre los fieles de ‘GH VIP’. Un ‘embrollo’ que seguramente tenga que ser explicado de manera adecuada para no dejar manchada la imagen de la propia organización del reality.

Prácticamente desde que comenzó esta edición, Miriam Saavedra se ha convertido en una de las concursantes favoritas por parte de la audiencia. Un apoyo que se ha traducido en ser salvada durante varias semanas y aplaudida en cada una de sus intervenciones, detalles que dentro de los muros de Guadalix parecen haberla hecho mucho más fuerte. El enfrentamiento que mantiene con gran parte de sus compañeros la ha dotado de la simpatía del público, que están convencidos de que la peruana es una de las concursantes que optan a ganar. ¿Será aclarado este último traspiés de Jorge Javier Vázquez? El tiempo dará respuesta a esta cuestión