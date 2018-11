Omar Montes fue el foco de las críticas tras su pasada intervención en 'Sábado Deluxe' en la que soltó una gran ristra de comentarios desafortunados

La noche fue muy larga en los pasillos de Telecinco. ‘Sábado Deluxe’ destapó uno de los bombazos de la semana. Techi se había quedado embarazada de Omar Montes tras sus encuentros en la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Relaciones que, como confirmó el propio Omar, fueron sin protección. Techi contó, además, que de forma natural había perdido el embarazo, en un relato justificado por un certificado médico del que el programa dio veracidad. Una situación compleja que sacó la peor faceta de Omar Montes. El cantante quiso defenderse asegurando en todo momento que él no había sido. Los nervios le jugaron una mala pasada y acabó por soltar lindeces del estilo “te dejó embarazada el espíritu santo”. Su papel fue tan criticado tanto en redes sociales como en el mismo programa que Jorge Javier Vázquez tomó la decisión de expulsarlo de plató y no permitir que participase en el posterior debate de ‘Gran Hermano VIP’.

En frío, Omar Montes utilizó sus redes sociales para disculparse. “Gracias por los mensajes de apoyo y ánimo de todos. Aunque no salen las cuentas y se mienta y no se me informe de cosas importantes pido disculpas a Techi y a toda la audiencia por mis comentarios poco afortunados y fuera de lugar. No es justificable pero yo me acabo de enterar. Las mentiras no las soporto y no supe asimilarlo con tantos ataques al mismo tiempo. No estuve a la altura. Lo siento“, publicó en una de sus stories de Instagram. Más tarde, pidió a sus seguidores que no insultaran ni a Techi ni a Jorge Javier Vázquez.

Una noche que puede pasarle factura

La expulsión del plató de Omar Montes llegó con una gran reprimenda por parte de Jorge Javier Vázquez: ““Son actuaciones que no debemos consentir, bajo la apariencia de la broma se puede ser destructivo”. Muchos colaboradores, como Belén Esteban, aplaudieron la decisión tomada por el presentador y la dirección del programa. ¿Le costará caro a Omar Montes su peor noche en televisión? ¿Servirán sus disculpas?