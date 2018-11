El emocionante relato de Joaquín Cortés sobre el parto de su mujer

View this post on Instagram

Parte 2 ➡️ Entró varias veces el anestesista para decirle que en el gráfico las contracciones iban aumentando y que si no dilataba para qué seguir sufriendo. Pero ella no quería porque la epidural de cesárea es diferente a la de parto natural y prefirió aguantar… y además podía frenarle el parto (la dilatación). A las 18:00 seguía con 1 cm de dilatación y ella seguía aguantando las contracciones, ya algo triste porque quería parto natural pero lo veía difícil. Su gine @anabelenmartinescobedo y su cuñada @bellsgomezg ya se prepararon para hacerle la cesárea… y de pronto vieron que estaba en 2 cm pero era muy poco e iba lento aun así decidieron seguir esperando! Moni siguió y siguió aguantando con sus respiraciones, seguía sin querer ponerse epidural hasta que ya no pudiera más… Después a las 22:30 aprox ya estaba en 6 cm!👏🏻 pero resulta que ahora el bebé no estaba colocado… la pusieron de diferentes posturas y de pronto las ginecólogas dijeron que ya estaba preparada para parir! A las 00:00 comenzó el parto. Casi me da algo… empezaron a entrar enfermeras, y yo no sabía qué hacer! @bellsgomezg me dijo que si quería tocarle la cabeza al bebé cuando estaba saliendo y lo hice💪🏼 y al final estaba tan espírico que hice algo que nunca pude imaginar y es ver el parto desde el lado de las doctoras… también me ponía al lado de @monica_moreno7 y le animaba a empujar! Y la leona lo sacó en cuatro empujones! y lo más increíble CORTÉ EL CORDÓN UMBILICAL!!!😍❣️🐣 Y vi nacer a la cosita más increíble de mi vida… mi bebé ROMEO, que me tiene enamorado desde el día en que le vi. Gracias infinitas a las ginecólogas @anabelenmartinescobedo y a @bellsgomezg sin vosotras nada hubiera sido igual de increíble, gracias por cuidar de nosotros.😘 Y gracias a ti @monica_moreno7 por todo tu esfuerzo, gracias por todo. 🐣❣️Mi pepón!