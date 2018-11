Cristina Pedroche, ganadora del disfraz más aterrador de Halloween

Cristina Pedroche, bajo una cifra indeterminable de maquillaje, se ha convertido en el personaje más terrorífico de Halloween

Muchos competían por el simbólico galardón. Algunos con más prisas, otros con días de trabajo y, por supuesto, están los que improvisaron cualquier trapillo. Sea como fuera, Halloween ya se ha convertido en una tradición más en el Instagram de los famosos. Saber quién ha sido el mejor disfraz forma parte de las nuevas quinielas. Este año, el más espectacular ha sido para Cristina Pedroche, que siendo sinceros está prácticamente irreconocible como ‘Pinhead’, monstruo de la saga de terror ‘Hellraiser’. Eso sí, hay que reconocer que Cristina Pedroche ha tenido ayuda, ya que el equipo de maquillaje de su programa, ‘Zapeando’, han sido los encargados de crear el espectacular disfraz. “En Zapeando me convierto en Pinhead, el cenobita de Hellraiser 😱😱😱 He ido al baño y cuando he salido me he asustado de mí misma jajaja”, ha publicado la colaboradora en sus redes sociales.

¿Una noche larga? Cristina tenía muchas ganas de fiesta debajo del disfraz y, pese al gran maquillaje que llevaba consigo, no dudó en demostrar que estaba preparada para triunfar en la noche de las brujas. “Espero que disfrutéis mucho de esta noche tan terrorífica. ¿Me sacáis de fiesta? No diréis que no tengo marcha”, comentó junto a su baile.

El disfraz de Dabid Muñoz, una incógnita

El cocinero Dabid Muñoz, pareja de Cristina Pedroche, destaca siempre por su actitud gamberra en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión no ha querido compartir con sus seguidores si acompañó a su novia con disfraz o no. La relación entre la vallecana y el chef va viento en popa. Con motivo de su 30 cumpleaños, Dabid Muñoz felicitó a Cristina Pedroche con un emotivo texto: “Muchas felicidades al amor de mi vida, a mi compañera, amiga y mi amante… me cambiaste la vida radicalmente, me haces feliz cada día, me siento afortunado por estar cerquita tuyo cada minuto, tu sonrisa, tu mirada, tu personalidad… Gracias, gracias y gracias, por todo, por tanto, imposible expresarlo con palabras… ¡Felices 30 preciosa mía!”.