Alba Díaz normalmente prefiere no hablar con la prensa Su pasión es la moda, herencia de su madre

Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, muestra a través de sus redes sociales su día a día, sus looks, sus planes, sus amistades… Y todo aquello que cree que puede interesar a sus más de 124.000 seguidores. Sin embargo, nunca ha protagonizado una entrevista personal, lo suyo es la moda. Le gustan los focos, pero no los micrófonos. Se siente más cómoda siendo ella quién controla lo que dice y cómo lo dice. Por ello, esta misma mañana ha sorprendido a muchos respondiendo a una ‘mini entrevista’ muy personal a través de Instagram Stories.

Alba se ha mojado. Se ha explayado a gusto y ha querido aclarar sobre todo un tema; el de las críticas. La pregunta ha sido, ‘¿de qué forma equivocada te juzga la gente que todavía no te conoce?’, su respuesta no se ha hecho esperar: “lo de las críticas es algo muy común y más hoy en día. La gente está acostumbrada a hablar sin saber (por lo menos los que no me conocen). Todos hemos criticado alguna vez y quien diga que no, miente. ¿Pero constructivamente o todo lo contrario? Esa es la pregunta y ahí es dónde está el problema, cuando el único fin es hacer sentir mal a alguien o jugar con sus sentimientos. Si todos fuéramos más “humanos”, pensáramos en los demás y buscáramos la manera de 1. Encontrar la paz interior y 2. Dar amor a los demás y hacer el bien sin esperar nada a cambio viviríamos en armonía y pura paz”.

‘¿Cómo te sientes siendo hija de dos grandes personas?’ ha sido otra de las preguntas, y en este caso Alba ha sido muy concreta: “Exactamente lo mismo que sientes tú. Lo que deberíamos sentir todos”. Está muy unida tanto a su padre como a su madre y no duda en hacerles muestras de amor públicas cada vez que surge la ocasión. Y precisamente la del amor, es la pregunta que no podía faltar, ¿está Alba Díaz enamorada?, ella misma responde: “de la vida, cada día me parece más maravillosa”, parece que de momento no hay novio a la vista, o al menos, no un novio que quiera presentar en sociedad.

El resto de las preguntas, como no podía ser de otra forma, tienen más que ver con la moda y con su estilo, que es lo que a ella verdaderamente le apasiona a juzgar por su muro de Instagram. Ha desvelado sus marcas favoritas a la hora de vestir, que son muchas, y su incono de estilo por excelencia, Hailey Baldwin. ¿Su comida favorita? Las almejas. Y algo que no falta en su día a día, el flamenco. No cabe duda, Alba es una chica con las ideas claras y los gustos bien definidos.