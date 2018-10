Alejandra Rubio ha explotado. La joven, hija de la presentadora Terelu Campos y actualmente influencer de éxito en las redes, ha utilizado su canal más poderoso, Instagram, para denunciar diferentes traiciones que ha recibido por parte de varios ‘amigos’. Mediante una impactante story, Alejandra Rubio ha narrado su decepción. “Gente súper interesada, “amigas” que de la noche a la mañana han dejado de estar porque ya habían conseguido su objetivo conmigo, que era conocer a tal persona o que les llevara a tal sitio. Niñas que “odiaban” las cámaras y ahora día sí día también las veo posando en photocalls”, ha declarado, alto y claro, Alejandra.

“Me he encontrado con “amigos” que tenían una doble vida, “amigos” que me han mentido hasta donde vivían y en qué trabajaban sus padres, “amigos” que me han reemplazado totalmente cuando les he presentado a alguien que tenga más fama o más seguidores que yo. “Amigas” que me amaban y que nunca iban a venderme y después me han clavado la puñalada por la espalda. No os podéis hacer una idea de todo lo que he pasado estos últimos 8 meses y supongo que seguiré pasando porque cada vez es algo nuevo. Entonces no os preguntéis por qué ya solo me fío de dos personas. Un beso”, terminó su alegato Alejandra Rubio, dejando claro que no va a permitir a otros personas aprovecharse de su posición. Ahora, la pregunta es clara: ¿A quién se refiere exactamente Alejandra?

Terelu se recupera en casa

Mientras que Alejandra denuncia las traiciones de sus ‘amistades’, su madre, Terelu Campos, se encuentra en estos momentos descansando y recuperándose de la doble mastectomía a la que se sometió hace dos semanas. Una tediosa operación que alejará a la hija mayor de María Teresa Campos de las cámaras unos meses hasta que esté plenamente recuperada. ¡Ánimo Terelu, te veremos cuanto antes!