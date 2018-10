Georgina Rodríguez ha sorprendido a sus seguidores con un radical e impresionante cambio de look que no te dejará indiferente

“Me volví loca… Me volví rubia”, con ese texto (en inglés) ha querido compartir Georgina Rodríguez con sus seguidores su última ‘locura estética’. Un cambio radical que ha llevado a la pareja de Cristiano Ronaldo a abandonar su tradicional moreno por unas mechas rubias de escándalo. Entre sus seguidores, los posicionamientos han estado entre los que aplauden la valentía de Georgina con su pelo y los que prefieren el estilo clásico. Sea como sea, la modelo ha conseguido algo que no se puede negar: su cambio de look no deja a nadie indiferente.

La joven modelo española, de origen argentino, sigue dando de qué hablar en Italia, donde tras su llegada se ha convertido en una absoluta celebridad. El fichaje de su novio, Cristiano Ronaldo, por la Juventus de Turín, ha abierto un abanico de posibilidades a la maniquí, que se mueve como pez en el agua en las tierras italianas. Su conexión con la ciudad es innegable e incluso ha calado fondo entre los fans del equipo de Cristiano, que agradecen los esfuerzos de Georgina para animar al conjunto de Turín.

Cristiano, en el ojo de la polémica

La felicidad de la pareja es evidente. No hay semana en la que ambos, personajes con gran peso en las redes sociales, no exhiban su amor. Sin embargo, la situación personal de Cristiano está en un momento crítico. Las acusación por una supuesta violación cometida años atrás ha puesto en jaque muchos de los jugosos contratos publicitarios que el atleta mantiene con empresas como EA Sports o Nike. A pesar de todo, Cristiano asegura mantenerse tranquilo y confía en que la Justicia acabará por darle la razón. En lo deportivo, Cristiano ya puede comprobar como los premios individuales se le escapan, aunque su rendimiento en el terreno de juego con la Juventus de Turín está siendo más que aceptable.