Eva González es madre primeriza y por ello reivindica situaciones que no duda en compartir con sus seguidores

Eva González es muy activa en las redes sociales, la mujer de Cayetano Rivera no duda en expresar todo lo que siente. Ya sea un chiste o una reivindicación. Como madre primeriza, Eva González afronta con el pequeño Cayetano muchas situaciones rutinarias, algunas de ellas han indignado a Eva y así lo ha compartido con sus seguidores. Resulta que, cuando el pequeño está con su padre, Cayetano, no puede cambiarle en los baños públicos de hombres. ¿El motivo? No suele ser habitual encontrar cambiadores dentro de los servicios masculinos, obligando a la mujer a ser la que haga dicho trabajo. “¿Alguien sabe por qué en los baños de hombre NO hay cambiadores? ¿Qué se supone que hay que hacer si el papá tiene que cambiarle el pañal a su bebé?”, se ha preguntado la presentadora de MasterChef en su Twittter.

Alguien sabe por qué en los baños de hombre NO hay cambiadores? Qué se supone que hay que hacer si el papá tiene que cambiarle el pañal a su bebé? — Eva González (@evagonzalezf) 5 de octubre de 2018

Una reivindicación que ha sido muy aplaudida en redes sociales. De hecho, el tema está muy candente durante la semana. Unas declaraciones del periodista Juanma Castaño en las que afirmaba que un deportista profesional no tenía que atender a sus hijos por la noche porque empeoraría su rendimiento físico fueron muy censuradas. “Lo digo totalmente en serio”, se reafirmó el periodista ante las críticas de sus compañeros de tertulia.

La propia Pilar Rubio, prometida del futbolista del Real Madrid, Sergio Ramos, contestó a dichos comentarios de manera contundente. “Me acaban de comentar las declaraciones de ese personaje y no tengo mucho que opinar. De hecho, no me voy a pronunciar”. Pilar Rubio quiso dejar claro que las distintas profesiones que tienen ella y su futuro marido ” “en ningún momento interfieren en cuidar de nuestros hijos”.