View this post on Instagram

…y, con vuestro permiso, hoy mis buenos días son para @juandelval! …porque cumple años… porque camina a mi lado… porque estar a su vera supone un viaje en toda regla… porque sigo aprendiendo, riendo y construyendo… y porque te amo! ♥️ FELICIDADES! (📸 de la Bole @juandelvalroca)