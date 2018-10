El futbolista fue el gran ausente en el estreno de la última película de la actriz

Paula Echevarría es una mujer de sueños cumplidos. Estrella televisiva como hay pocas en España, bloguera, influencer y hasta modelo ocasional, cubre el target perfecto que demandan desde el público más senior al milenial. El cine era una especie de asignatura pendiente y aunque la de ayer no es su primera película, lo cierto es que su carrera ha tenido, hasta ahora, más recorrido en televisión. A su buena racha profesional, se une también la personal. Enamorada del futbolista Miguel Torres, el futbolista fue el gran ausente ayer, en el concurrido estreno de “Ola de crímenes”.

Las redes no pararon de preguntarse el motivo por el que el jugador no estaba junto a su novia en un día tan importante. Pero ya se encargó la actriz de desvelar el motivo: “Miguél está en Málaga”. Y es que el amor a distancia tiene de estas cosas. Quizá por ello, Paula utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a Miguel, en el que le dejaba bastante claro sus sentimientos. Un mensaje, que a buen seguro, no dejó a Torres indiferente.

Con un sencillo “Miss you” (te echo de menos) Paula volvió a demostrar porque es la reina indiscutible de Instagram. Su mensaje se expandió como la espuma y seguro que llegó rápido y veloz a su destinatario. La asturiana no esconde, ni mucho menos sus sentimientos, y los propaga a los cuatro vientos. Es una forma sencilla y bonita de decirle a su pareja lo mucho que le ha echado en falta en un día tan importante para ella.

“Yo en Madrid y tu en Málaga”

Paula conoció a Miguel cuando este ya era jugador del Málaga y tras un verano de lo más intenso, supo desde el primer momento que tendrían que separarse al empezar la liga. Sin embargo, este detalle no ha impedido que su amor se haya mantenido o incluso crecido, a juzgar por los mensajes que la actriz le envía a su pareja. Su amor es aún más fuerte que el primer día.