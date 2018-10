Primeras palabras de Álex Lequio tras la entrevista más dura de Ana Obregón

View this post on Instagram

Sin palabras por todos los mensajes de apoyo que sigo recibiendo. Se que os hubiera gustado que hiciera la entrevista del Hola con mi madre pero no es posible. Estoy aprovechando este ‘respiro’ del tratamiento para continuar con todos mis compromisos profesionales y la organización de la acción solidaria que hago todos los años – esta temporada con motivo de recaudación de fondos para ayudar a pacientes y familias en su lucha contra el cáncer. Lo siento 😔. Muchísimos me habéis pedido por privado que comparta con vosotros la parte de mi experiencia con el cáncer que no menciona mi madre en la entrevista de Hola. Tal y como ha dicho mi madre en la entrevista, es muy duro y todavía no estamos preparados. Prometo hacer todo lo posible por estar recuperado para el día del evento solidario 😊. Ánimo luchadores/as 💪💪. Gracias, gracias y mil veces gracias por todo vuestro apoyo. Aless.