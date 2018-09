La respuesta de Isa Pantoja a la traición de Techi y Omar Montes

View this post on Instagram

Qué pasa cuando terminamos esa relación? ¿Cómo hacemos para superar ese momento? ¿hay una receta mágica para superar el fin? Les tengo una mala noticia, si te protesta el corazón, no puedes preguntar en la farmacia "¿tienen pastillas para no soñar?"…. no venden píldora alguna para evitar este tipo de dolor y mucho menos hay formula alguna para evitarlo. La mejor manera de matar a alguien en tu corazón es dejarlo morir lentamente en tu mente, sin nombrarlo, sin llamarle, sin escribirle, sin buscarle… Que muera poco a poco, en agonía lenta para que no reviva, si lo dejas morir abruptamente, revivirá a cada instante. . Siéntelo, llóralo, súfrelo… pero no eternamente.