Lucía Villalón arrasa entre los deportistas: ¡Shaquille O’Neal le pide matrimonio!

La periodista, Lucía Villalón, tuvo un encuentro de lo más íntimo con Shaquille O'Neal, mítica estrella de la NBA

Lucía Villalón se lanzó a la conquista de las américas con la televisión internacional Univisión. Lo que no se imaginaba la periodista, ex del futbolista mexicano Javier Hernández ‘Chicharito‘, es que también iba a conquistar a una leyenda de la NBA. Nada más y nada menos que el gigantesco Shaquille O’Neal, que no dudó en declararse con su tradicional sentido del humor durante una entrevista con la reportera española. “Mi vida es buena y quiero casarme con una de mis analistas favoritas de Univisión. Ella sabe quien es. Tiene 30 años y no tiene ni novio ni hijos”, comenzó su intervención Shaq mirando a cámara en un vídeo compartido por la propia Lucía Villalón.

“Te amo. ¿Te casarías conmigo?”, dijo el pívot histórico de Los Ángeles Lakers, ante el asombro de los presentes al sacar un anillo de grandes dimensiones. “¿Pero es muy grande, no?”, preguntó entre risas Lucía Villalón. “Lo puedo hacer más pequeño”, atajó, sin disimulo, Shaq. Una divertida situación que saca a relieve una vez más el sentido del humor de Shaquille O’neal, cuya fama de cómico ha sido muy comentada en todos los vestuarios donde ha participado. Lucía Villalón compartió el momento a través de su Instagram: “El gran día en que Shaquille O’Neal me pidió matrimonio, por supuesto dije que sí”.

El drama del hijo de Shaquille O’Neal

El hijo de Shaquille O’neal, Shareef, es una de las grandes promesas del baloncesto estadounidenses pero su futuro más inmediato se ha visto truncado por un problema cardíaco que le dejará en el dique seco durante todo un año. “Gracías a Dios, el staff de la universidad lo descubrió a tiempo”, confesó el mediático jugador tras ser operado de urgencia al descubrir el problema cardíaco. Se espera que, tras su recuperación, el hijo de Shaquille O’Neal pueda volver a las andadas y a su prometedor carrera de baloncesto.