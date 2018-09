El emotivo recuerdo de Luis Alfonso de Borbón a su abuela, Carmen Franco

View this post on Instagram

#Querida #Man, Te deseo un #feliz #cumpleaños. Nos acordamos mucho de ti: tu #discreta #compañía, tu saber estar en todo momento, tu #compresión, tu #inteligencia y apertura de mente, tus #conversaciones sobre cualquier tema, tu #cultura infinita y #ganas por conocer, tu afición por los #viajes, tu #elegancia (en la #vestimenta, pero también en la forma de comportarte y de expresarte), tu #apoyo incondicional y por encima de tu #cariño infinito. Los #niños están grandísimos y te extrañan; tenemos un nuevo #bisnieto en camino…cuanto nos hubiera gustado que lo conocieras y los vieras #crecer. Te queremos y nunca te olvidaremos