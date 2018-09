Susanna Griso estalla ante una nueva manipulación de su imagen

Es la tercera vez que la presentadora de 'Espejo público' se convierte en reclamo de estas estafas

Susanna Griso está harta. La presentadora de ‘Espejo Público’ ha compartido su indignación con sus miles de seguidores en Instagram para denunciar una estafa en la que se está utilizando su imagen como reclamo. Varias fotografías de la periodista se emplean como cebo para promocionar los productos adelgazantes de una supuesta dieta milagro. Según denuncia, su cuerpo ha sido retocado con Photoshop y se la compara con Kim Kardashian, la reina de la telerrealidad americana a la que, no obstante, Susanna Griso parece no conocer.

Con estas palabras ha expresado su perplejidad: “Alucino con este tipo de campañas que se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido. Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con Photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian. Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Es la tercera vez que me pasa”.

“Adjunto el nombre del producto para que sepáis que todo es mentira, también la entrevista. Ni mi nombre escriben correctamente. Y Facebook se lava las manos”, añade Susanna Griso en otra de sus publicaciones, en la que, además, denuncia la pasividad de Facebook en la difusión de estas noticias falsas.

Susanna Griso es uno de los rostros más conocidos de nuestro país, lo que la ha convertido en víctima y reclamo de este tipo de estafas hasta en tres ocasiones, tal y como asegura ella misma.