Cepeda ha anunciado a través de sus redes sociales que busca piso

A comienzos de septiembre Cepeda advirtió a los seguidores de sus redes sociales que se encontraba inmerso en un nuevo proyecto. No musical, sino personal. El cantante quería encontrar un nuevo hogar con la ayuda de sus fans, un hecho que ha levantado gran polvareda en Twitter. Pocos entendían que aprovechara su posición como rostro conocido para ello, pero esto no es lo más llamativo. “¡Alquiler! Un ático para Cepeda. Solo áticos de propietarios o familiares que conozca. No de páginas inmobiliarias. Poned las fotos y el precio con el hastag a ver si hay suerte“, comenzaba diciendo el artista en un tweet. Además, avisaba que la vivienda que había visto y en la que parecía estar interesado no había podido ser para él: “No me han dado el piso porque no tenía nómina fija”. Unas palabras que parecen haber indignado a Tinet Rubira, director de Getmusic y de Operación Triunfo.

“Bueno, tú querías ser artista ¿no?”, ha espetado el empresario. Un comentario que no ha pasado desapercibido en redes sociales y que ha despertado comentarios tanto en señal de apoyo a Cepeda como apoyando el zasca de Tinet. No obstante, mientras que esta búsqueda llega a buen puerto, han sido muchos los seguidores de Cepeda que han tratado de ayudarle, movilizando a sus familiares para que su ídolo logre más pronto que tarde tener su nidito. Lo que, de momento, está claro es que Aitana y Cepeda no han querido empezar a vivir juntos, al menos desde ahora.

La joven ha dado ciertas pinceladas en redes sociales de los decoradores de su nuevo hogar, pero todo parece estar en marcha. En cambio, la casa de Cepeda todavía está en el aire.