David Bisbal responde a Elena Tablada por la polémica de la foto con Ella

David Bisbal ha utilizado sorpresivamente las redes sociales para zanjar la polémica con un contundente mensaje

Esta misma semana Instagram fue testigo de la guerra protagonizada por Elena Tablada y Rosanna Zanetti. ¿El motivo? El idéntico vestido que tanto la modelo como la hija de David Bisbal, Ella, lucieron en la feria de Almería. La mujer de Bisbal subió la fotografía a Instagram y fue reprendida desde la cuenta de la firma de Tablada, ‘Etna by Elena Tablada’, comentario que fue borrado a posteriori y que Zanetti contestó con dureza alegando que tenía permiso de David Bisbal para subir la instantánea. Días después David Bisbal ha reaccionado a la polémica, pero ha querido hacerlo de una manera sigilosa y a través de las redes sociales. El cantante ha comentado una imagen del Instagram de Elena Tablada (subida hace un mes) en la que se ve a Javier Ungría, marido de Tablada, posando con la pequeña Ella vestidos con motivos similares. David Bisbal ha escrito el siguiente mensaje: “A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tu en vuestros perfiles, (donde se cuida su intimidad) Ella es muy afortunada porque no tiene 1, sino 2 familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz”.

Los usuarios de la red social estaban atónitos ante el comentario de David Bisbal, publicado desde su cuenta oficial. Una respuesta contundente pero con un atisbo conciliador por el bien de la hija que ambos tienen en común. Y no es de extrañar teniendo en cuenta que en El programa del verano se desveló que existía un pacto entre Bisbal y Tablada sobre Ella y las redes sociales. Siempre cuidando de su intimidad, únicamente Elena y David podrían subir fotos donde saliese la pequeña.

El enfado de Elena Tablada viene porque fue la propia Rosanna Zanetti la que subió la fotografía a su Instagram personal. La información del programa avisaba de la intención de Tablada de llamar a su ex para advertirle sobre el acuerdo. Que David Bisbal haya elegido una instantánea donde se vea a Ella con Javier Ungría vestidos a juego (al igual que en la foto de Zanetti con Ella) para contestar a Elena Tablada es muy significativo, ya que Bisbal no acostumbra a utilizar sus redes sociales de esta manera. ¿Fin de la historia o habrá continuación de la polémica?