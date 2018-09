En el mismo día en el que Cayetano Rivera ha compartido en sus redes sociales una lección de vida hacia su pequeño, su esposa Eva González ha hecho partícipe a sus seguidores del presente que Francisco Rivera ha hecho a su sobrino, Cayetano. Una mini chaquetilla de traje de luces en color blanco y negro que, sin duda alguna, contagiará al primogénito del diestro y la modelo su pasión por la tauromaquia. “Y muchos años después, con 6 meses, otro Rivera se viste de torero #goyesca2018 #ronda #bisabueloordoñez #tradiciones”, ha escrito Eva junto a una instantánea. En ella se apreciaba un fotografía en blanco y negro y este presente tan especial.

Este sábado por la mañana y horas antes de la Goyesca en Ronda, Cayetano ha dedicado unas bonitas palabras a su hijo, dejando por escrito algunas enseñanzas para el futuro. “Mi mundo no será el tuyo, pero te lo enseñaré. Conocerás tus raíces, nuestra historia. Aprenderás de él que hay que ser fuerte. Que tu adversario no siempre es tu enemigo. Que las cosas no son siempre solo lo que parecen. Que, en un mundo de valientes, también existen los cobardes… Hay cosas que podré enseñarte y muchas que solo tu tendrás que aprender. La vida no será como esperas, pero podrás elegir ser el hombre que deseas. Y yo espero estar ahí para verlo, hijo mío”, ha escrito en su publicación.