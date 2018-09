La dedicatoria más emotiva de Cayetano Rivera a su pequeño

Horas antes de que Cayetano Rivera (41) reaparezca en la corrida Goyesca de Ronda, el diestro ha querido dedicar un emotivo mensaje a su pequeño. Junto a una tierna imagen en la que aparece el torero abrazando a su hijo Cayetano con su primer capote, ha mostrado a sus seguidores que su fiel intención es que su primogénito viva su pasión por la tauromaquia, aunque no del mismo modo. “Cayetano, mi mundo no será el tuyo pero te lo enseñare. Conocerás tus raíces, nuestra historia. Aprenderás de él que hay que ser fuerte. Que tu adversario no es siempre tu enemigo. Que las cosas, no son siempre sólo lo que parecen. Que en un mundo de valientes, también existen los cobardes…”, ha escrito Cayetano en su Instagram.

Cayetano en esta instantánea coge con mimo y, sobre todo, con mucho cariño a su primer hijo en común con su esposa, Eva González. El diestro con este mensaje trata de dar una lección de vida a su hijo: “Hay cosas que podré enseñarte, y muchas que tú sólo tendrás que aprender.

La vida no será como esperas, pero podrás elegir ser el hombre que deseas.

Y yo, espero estar ahí para verlo, hijo mío”.

Unas palabras que han sido aplaudidas por muchos de sus seguidores, entre los que destaca su hermano, Kiko Rivera. El dj también le ha escrito una bonita dedicatoria que no ha pasado desapercibida para nadie. “Olé, olé y olé. Así es hermano. Os adoro”, ha comentado.