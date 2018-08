Verónica Echegui desafía a la censura en Instagram con una foto en topless

La actriz ha posado al más puro estilo 'La sirenita'

Verónica Echegui ha sido la última actriz española en desafiar la estricta censura de Instagram en cuanto a cierto tipo de desnudos se refiere. La conocida red social penaliza las imágenes en las que se ve determinadas zonas de la anatomía femenina y concretamente los pezones suelen ser objeto de censura por parte de esta aplicación. Sin embargo, la intérprete de ‘Yo soy la Juani’ se ha arriesgado con un posado en topless al más puro estilo ‘La sirenita’ en el que se puede apreciar sutilmente la citada parte de su pecho. Junto a la imagen ha escrito ‘Mermaid’ (Sirena) y ha etiquetado a Laya Martí como autora de la fotografía.

Mermaid by @layamarti 🦅🌹 A post shared by Actress And Life Devourer (@veronicaechegui) on Aug 28, 2018 at 6:11am PDT

La imagen ha cosechado en pocas horas miles de ‘likes’ y numerosos comentarios y piropos de sus seguidores. Pero no es la primera vez que Verónica Echegui desafía las reglas de la conocida red social, de hecho, a principios del pasado mes de julio compartió otra imagen en topless en la que la única parte no pixelada era el polémico pezón.

Buenamente👏🏼 @artcube A post shared by Actress And Life Devourer (@veronicaechegui) on Jul 6, 2018 at 12:03pm PDT

Cabe recordar que Verónica Echegui es una defensora de la belleza natural y hace apenas un par de años compartió un mensaje, junto a una imagen en topless en la que posaba con Alba Galocha, que hizo reflexionar sobre los cánones de belleza exigidos en la profesión: “No os imagináis cuántas veces me han sugerido que me opere el pecho (un representante, hace mucho, me dijo que no trabajaría incluso), o que me arregle la boca, o me han comentado sobre mi peso… Pero lo que me da realmente pena es haber dudado, habérmelo planteado y sobre todo me da pena pensar el tiempo de mi vida que he perdido pensando que nunca soy suficiente. Ni lo suficientemente guapa, ni lo suficientemente exuberante, ni lo suficientemente buena actriz y un largo etcétera que me llevaría tiempo acabar. ¿Cuantos pensamientos y años he malgastado sintiéndome insatisfecha?”.