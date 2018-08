Unax Ugalde y su pareja, Neus Cerdà, padres por primera vez

El actor Unax Ugalde y la periodista Neus Cerdà han sido padres y han querido compartir su felicidad en este momento tan especial

El actor Unax Ugalde ha aprovechado las redes sociales para dar a conocer que su hijo, Odei, ya ha nacido. Junto a su pareja, la periodista de Onda Madrid Neus Cerdà, Ugalde celebra la llegada de su retoño con un emotivo mensaje en Instagram: “El 27 vuelve a golpear con fuerza en mi vida. ODEI, mi primer hijo con Neus Cerdà nació ayer con casi 4 kilitos y muchas ganas de vivir”. A sus 39 años, el actor ha recibido emocionado el inicio de su nueva vida. El pequeño compartirá el hogar con los otros ‘retoños’ de la pareja, dos galgos que hacen las delicias en su casa.

Unax Ugalde ha querido aprovechar la oportunidad para agradecer los servicios médicos que tanto su pequeño como su pareja, Neus Cerdà han recibido durante su estancia. “Muchas gracias a todo el personal de urgencias y neonatos del hospital público Puerta de Hierro en Majadahonda, vuestra trato es inmejorable. Recomiendo a futuras mamás y papas que consideréis este hospital por el respeto absoluto hacia el paciente y sus tiempos. GRACIAS, de verdad”, escribió el actor. Ugalde, famoso por películas como ‘Alatriste’, ‘Drácula 3D’ o ‘Bon appétit’, ha ido compartió hace un mes el último tramo del embarazo de su pareja, anticipando la llegada de su pequeño.

“Ya está. Último tramo, amor. Lo has hecho genial y por todo ello no puedo admirarte más. Has trabajado hasta el último momento como la gran profesional que eres. Has cuidado de lo tuyos cuando lo necesitaban”, unas muy cariñosas palabras a Neus que se convierten en realidad con la buena noticia. Si el número 27, como el mismo Ugalde confirma, es muy especial para el actor, a partir de ahora lo será muchísimo más. Su pequeño cumplirá años cada 27 de agosto. Una fecha imborrable para Unax Ugalde y Neus Cerdà. ¡Muchas felicidades, padrazos!