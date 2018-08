La actriz Natalia Sánchez anuncia su embarazo

Por fin podemos gritar a los cuatro vientos que ¡el año que viene seremos 3 en la familia! 🥚🐣🐥 ¡Sin duda, la noticia que más ilusión nos hace compartir y el secreto que más nos ha costado guardar! Quitando algún que otro “asalto” a la nevera, estos 4 meses han sido maravillosos y lo más difícil ha sido guardar el secreto hasta confirmar que todo estuviera bien! ¡Hoy ya podemos celebrarlo y me hacía muchísima ilusión compartirlo! Ahora toca disfrutar de cada momento con tranquilidad y cuidarnos mucho. Gracias a tod@s de antemano por acompañarme en esta gran aventura y gracias a ti, @marcclotet , por ser el mejor compañero de viaje… ¡COMIENZA LA AVENTURA! ✨

A post shared by Natalia Sánchez (@natasanchezmol) on Aug 28, 2018 at 3:16am PDT